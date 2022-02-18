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Коронавирус в Украине 18 февраля: за сутки 35 тысяч новых COVID-случаев и почти 300 жертв

18 февраля 2022, 08:35
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине не сдает позиций / коллаж Pixabay, Reuters

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 938 жителей страны (сутками ранее было 33 330). В том числе заболели 2 879 детей и 870 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 323 человека; летальных случаев - 282; выздоровели 29 254 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 4538;
  • Винницкая область – 687;
  • Волынская область – 1118;
  • Днепропетровская область – 2712;
  • Донецкая область – 1833;
  • Житомирская область – 1706;
  • Закарпатская область – 446;
  • Запорожская область – 1405;
  • Ивано-Франковская область – 536;
  • Киевская область – 1316;
  • Кировоградская область – 461;
  • Луганская область – 748;
  • Львовская область – 1490;
  • Николаевская область – 1235;
  • Одесская область – 3587;
  • Полтавская область – 1668;
  • Ровенская область – 824;
  • Сумская область – 1118;
  • Тернопольская область – 608;
  • Харьковская область – 1800;
  • Херсонская область – 980;
  • Хмельницкая область – 1354;
  • Черкасская область – 1273;
  • Черновицкая область – 381;
  • Черниговская область – 1114.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 18 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 672 198 человек;
  • выздоровели - 3 896 009 пациентов;
  • летальных исходов - 104 106;
  • проведено ПЦР-тестирований – 19 288 823.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

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14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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