Коронавирус в Украине 18 февраля: за сутки 35 тысяч новых COVID-случаев и почти 300 жертв

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях.
По состоянию на утро пятницы, 18 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 938 жителей страны (сутками ранее было 33 330). В том числе заболели 2 879 детей и 870 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 323 человека; летальных случаев - 282; выздоровели 29 254 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 4538;
- Винницкая область – 687;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2712;
- Донецкая область – 1833;
- Житомирская область – 1706;
- Закарпатская область – 446;
- Запорожская область – 1405;
- Ивано-Франковская область – 536;
- Киевская область – 1316;
- Кировоградская область – 461;
- Луганская область – 748;
- Львовская область – 1490;
- Николаевская область – 1235;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1668;
- Ровенская область – 824;
- Сумская область – 1118;
- Тернопольская область – 608;
- Харьковская область – 1800;
- Херсонская область – 980;
- Хмельницкая область – 1354;
- Черкасская область – 1273;
- Черновицкая область – 381;
- Черниговская область – 1114.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 672 198 человек;
- выздоровели - 3 896 009 пациентов;
- летальных исходов - 104 106;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 288 823.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
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14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.
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