Коронавирус в Украине 18 февраля: за сутки 35 тысяч новых COVID-случаев и почти 300 жертв

Коронавирус в Украине не сдает позиций / коллаж Pixabay, Reuters

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 938 жителей страны (сутками ранее было 33 330). В том числе заболели 2 879 детей и 870 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 323 человека; летальных случаев - 282; выздоровели 29 254 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 4538;

Винницкая область – 687;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2712;

Донецкая область – 1833;

Житомирская область – 1706;

Закарпатская область – 446;

Запорожская область – 1405;

Ивано-Франковская область – 536;

Киевская область – 1316;

Кировоградская область – 461;

Луганская область – 748;

Львовская область – 1490;

Николаевская область – 1235;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1668;

Ровенская область – 824;

Сумская область – 1118;

Тернопольская область – 608;

Харьковская область – 1800;

Херсонская область – 980;

Хмельницкая область – 1354;

Черкасская область – 1273;

Черновицкая область – 381;

Черниговская область – 1114.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 18 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 672 198 человек;

выздоровели - 3 896 009 пациентов;

летальных исходов - 104 106;

проведено ПЦР-тестирований – 19 288 823.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

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14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

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