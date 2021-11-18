Коронавирус в Украине 18 ноября: более 20 тысяч новых случаев COVID-19 и 752 смерти за сутки

В Украине за минувшие сутки выявили коронавирус у 20 591 человека. Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве.
По состоянию на утро четверга, 18 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 591 жителя страны. В том числе заболели 1478 детей и 377 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 907 человек; летальных случаев - 752; выздоровели 19 633 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1483), Днепропетровской (1892), Запорожской (1240), Донецкой (1203) и Полтавской (1100) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1483 случая;
- Винницкая область – 929 случаев;
- Волынская область – 685 случаев;
- Днепропетровская область – 1892 случая;
- Донецкая область – 1203 случая;
- Житомирская область – 816 случаев;
- Закарпатская область – 462 случая;
- Запорожская область – 1240 случаев;
- Ивано-Франковская область – 819 случаев;
- Киевская область – 976 случаев;
- Кировоградская область – 214 случаев;
- Луганская область – 330 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 900 случаев;
- Одесская область – 1055 случаев;
- Полтавская область – 1100 случаев;
- Ровенская область – 656 случаев;
- Сумская область – 549 случаев;
- Тернопольская область – 467 случаев;
- Харьковская область – 759 случаев;
- Херсонская область – 370 случаев;
- Хмельницкая область – 941 случай;
- Черкасская область – 729 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 737 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 284 008 человек;
- выздоровели - 2 704 21 пациент;
- летальных исходов - 79 506;
- проведено ПЦР-тестов - 15 348 780.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Когда закончится карантин
В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.
В Киевской школе экономики считают, что выйти из "красной" зоны могут четыре региона – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.
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