Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19

С коронавирусом в больницы госпитализированы еще более трех тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в....

С начала прививочной кампании привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 18 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 644 694 человека;

выздоровели - 2 329 418 человек;

летальных исходов - 60 810;

проведено ПЦР-тестов - 13 581 768.

Коронавирус в Украине

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Врач-инфекционист Ольга Сахневич отметила, что человек, инфицированный штаммом Дельта может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в столице и усиления карантина. По его словам, на желтом уровне ситуация не удержится. В конце октября - начале ноября заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина.

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Харьковские медики не нашли в своей больнице места тяжелой пациентке с коронавирусом. Несмотря на то, что родственники инфицированной вызывали пять скорых, больную COVID-19 все-таки не госпитализировали.

В Украине стартовала обязательная вакцинация для некоторых групп населения. После этого в СМИ появилась информация о махинациях со справками о прививках. Как выяснили журналисты, фальшивые паспорта о вакцинации против коронавирусной инфекции выдают на Закарпатье. При этом, в махинациях часто принимают участие сами медики. Отмечается, что в пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер".