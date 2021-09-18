Коронавирус в Украине 18 сентября: второй день подряд выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19

Выздоровели от коронавируса 1 763 человек / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 18 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6234 жителей страны. В том числе заболели 689 детей и 89 медработников.

За минувшие часа были госпитализированы 1 719 человек; летальных случаев - 79; выздоровели 1 763 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434) областях, а также в г. Киев (416) и на Одесчине (399).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 344 398 человек;

выздоровели - 2 230 306 человек;

летальных исходов - 54 829;

проведено ПЦР-тестов - 12 448 211.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 18 сентября 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6624 жителей страны. Были госпитализированы 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели 1 914 человек.

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13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

В Киеве на сегодняшний день нет предпосылок для жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся ко всем возможным сценариям.

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как будут работать учебные заведения с 20 сентября этого года. В частности, если в Украине введут "желтый" уровень карантина.