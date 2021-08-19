Коронавирус в Украине 19 августа: число выявленных больных за сутки перевалило за полторы тысячи

Коронавирус в Украине набирает обороты/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 19 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 560 жителей страны. В том числе заболели 90 детей и 35 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 665 человек; летальных случаев - 32; выздоровели 898 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев с зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 270 226 человек;

выздоровели - 2 199 118 человек;

летальных исходов - 53 368;

проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Больничные кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены на 10% и 15%. Негативная тенденция наблюдается в 16 регионах страны, среди которых Киев, Киевская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Закарпатская и другие области. Показатели госпитализации уже на четверть превышают число выписок.

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

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В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко считает, что осенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны.