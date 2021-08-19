УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 19 августа: число выявленных больных за сутки перевалило за полторы тысячи

19 августа 2021, 08:30
Прослушать новость
Остановить

В Украине за минувшие сутки выявили 1 560 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Коронавирус
Коронавирус в Украине набирает обороты/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 19 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 560 жителей страны. В том числе заболели 90 детей и 35 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 665 человек; летальных случаев - 32; выздоровели 898 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев с зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 270 226 человек;
  • выздоровели - 2 199 118 человек;
  • летальных исходов - 53 368;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Больничные кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены на 10% и 15%. Негативная тенденция наблюдается в 16 регионах страны, среди которых Киев, Киевская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Закарпатская и другие области. Показатели госпитализации уже на четверть превышают число выписок.

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

Реклама

В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко считает, что осенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны.

viber
Минздрав коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 19 августа: число выявленных больных за сутки перевалило за полторы тысячи». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продуктыМасло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Украина застряла в петле времениУкраина застряла в петле времени Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели ПавловаВыстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странностьВсе дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончалсяРоженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался

Последние новости

09:04

Запад не понимает, что происходит в Кабуле: МВФ обрубил помощь Афганистану на 400$ миллионов

08:30

Коронавирус в Украине 19 августа: число выявленных больных за сутки перевалило за полторы тысячи

08:20

Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину Видео

08:20

Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Видео

08:11

Осенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны - эпидемиолог Видео

Реклама
07:33

На репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про Путина Видео

07:10

Талибан у руля и борьба в регионах: эксперт назвал проблему удержания талибами власти в Афганистане

06:43

Военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа: Байден назвал условие Видео

06:41

Время упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупике мнение

06:27

Ведущая Нового канала топлес похвасталась загорелыми ягодицами в провокационной позе

05:28

Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

05:27

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

05:26

19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

04:59

Кардиолог рассказал, может ли быть полезным для здоровья лишний вес

04:01

Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых Видео

03:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

03:48

Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

02:40

Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику

02:20

"Ведьма или русалка": Надя Дорофеева едва удержала грудь в слишком откровенном бикини

01:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

Реклама
01:34

Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни

00:44

Встреча Зеленского и Меркель: Климкин заявил о новых угрозах для Украины Видео

00:30

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, плохое известие или ревность

18 августа, среда
23:57

В Житомире неизвестные жестоко избили главного редактора газеты

23:22

"В одной рубашке и без денег": президент Афганистана рассказал о бегстве из страны Видео

22:56

Медреформе быть: Зеленский подписал указ о системе здравоохранения Видео

22:45

Возложение цветов и вручение ордена: детали визита Меркель в Украину

22:18

В США от урагана пострадало авто известного продюсера и шоумена

22:15

В Киеве появятся "прививочные" автобусы: стали известны маршруты и график работы Видео

21:49

Печальная статистика: в Украине стремительно уменьшается количество населения Видео

21:38

Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины по футболу Видео

21:25

Польские копы связали ремнем украинца: тот посинел и умер Видео

20:54

Мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал о своих странствиях Видео

20:17

В Киеве во время репетиции военного парада из толпы выбежал вооруженный мужчина Видео

20:13

Павлов мог совершить суицид из-за схем с тендерной документацией - СМИ Видео

20:06

Испытание поражением: Запад станет иным после Афганистана мнение

19:53

Звезда Playboy актриса Алисса Милано попала в ДТП в США

19:51

В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь и полицию

19:51

Дефицит газа в Европе бьет рекорды: Газпром рубит поставки газа через Украину, а хранилища опустели

19:30

В Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на ТЭС: все подробности

Реклама
19:27

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан высказалась об участии в Танцях з зірками Видео

18:57

Киев впервые попал в первую сотню престижного мирового рейтинга

18:31

Выяснилось, куда сбежал президент Афганистана

18:18

Киев готовится к военному параду ко Дню независимости: в столице массовые пробки Видео

18:09

"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом Видео

17:13

Пожары в Греции: украинские пожарные спасли два населенных пункта

17:11

Зиброва не взяли на концерт ко Дню Независимости и раздали его песни другим артистам

17:10

В Киеве среди бела дня застрелили мужчину

17:00

Украинскую экономику ждет падение после того, как снизятся цены на сырьевые товары – эксперт

16:57

"На коленях и смотрят в сторону РФ": в Черновцах скандал из-за обидной для украинцев выставки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять