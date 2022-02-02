Коронавирус в Украине 2 февраля: за сутки число новых COVID-больных превысило 35 тысяч

С коронавирусом были госпитализированы более четырех тысяч человек / Коллаж ua.depositphotos.com

По состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Харьковщине и Хмельниччине.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2499;

Винницкая область – 1252;

Волынская область – 1016;

Днепропетровская область – 1732;

Донецкая область – 1558;

Житомирская область – 1581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1330;

Киевская область – 1409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2725;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1695;

Сумская область – 1499;

Тернопольская область – 1329;

Харьковская область – 2121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1766;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 2 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 130 277 человек;

выздоровели - 3 641 474 пациента;

летальных исходов - 100 599;

проведено ПЦР-тестирований – 18 206 854.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

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Отметим, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

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