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Коронавирус в Украине 2 февраля: за сутки число новых COVID-больных превысило 35 тысяч

2 февраля 2022, 08:30
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Харьковщине и Хмельниччине.

коронавирус
С коронавирусом были госпитализированы более четырех тысяч человек / Коллаж ua.depositphotos.com

По состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Харьковщине и Хмельниччине.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2499;
  • Винницкая область – 1252;
  • Волынская область – 1016;
  • Днепропетровская область – 1732;
  • Донецкая область – 1558;
  • Житомирская область – 1581;
  • Закарпатская область – 773;
  • Запорожская область – 963;
  • Ивано-Франковская область – 1330;
  • Киевская область – 1409;
  • Кировоградская область – 310;
  • Луганская область – 869;
  • Львовская область – 2953;
  • Николаевская область – 816;
  • Одесская область – 2725;
  • Полтавская область – 1171;
  • Ровенская область – 1695;
  • Сумская область – 1499;
  • Тернопольская область – 1329;
  • Харьковская область – 2121;
  • Херсонская область – 837;
  • Хмельницкая область – 1766;
  • Черкасская область – 940;
  • Черновицкая область – 988;
  • Черниговская область – 882.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 2 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 130 277 человек;
  • выздоровели - 3 641 474 пациента;
  • летальных исходов - 100 599;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 206 854.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

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Отметим, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

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