Коронавирус в Украине 2 февраля: за сутки число новых COVID-больных превысило 35 тысяч

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Харьковщине и Хмельниччине.
По состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во во Львовской и Одесской областях, в Киеве, а также на Харьковщине и Хмельниччине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2499;
- Винницкая область – 1252;
- Волынская область – 1016;
- Днепропетровская область – 1732;
- Донецкая область – 1558;
- Житомирская область – 1581;
- Закарпатская область – 773;
- Запорожская область – 963;
- Ивано-Франковская область – 1330;
- Киевская область – 1409;
- Кировоградская область – 310;
- Луганская область – 869;
- Львовская область – 2953;
- Николаевская область – 816;
- Одесская область – 2725;
- Полтавская область – 1171;
- Ровенская область – 1695;
- Сумская область – 1499;
- Тернопольская область – 1329;
- Харьковская область – 2121;
- Херсонская область – 837;
- Хмельницкая область – 1766;
- Черкасская область – 940;
- Черновицкая область – 988;
- Черниговская область – 882.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 130 277 человек;
- выздоровели - 3 641 474 пациента;
- летальных исходов - 100 599;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 206 854.
Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.
Отметим, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.
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