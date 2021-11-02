Коронавирус в Украине 2 ноября: почти 20 тысяч новых COVID-случаев и 700 смертей за сутки

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 700 украинцев / facebook.com/moz.ukr

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ровенская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 2 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 955 693 человека;

выздоровели - 2 454 737 человек;

летальных исходов - 68 727;

проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.

Коронавирус в Украине

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

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Красная зона в Киеве может действовать на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. Если в течение 2-3 недель зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было, заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

Как известно, с 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию.

В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.