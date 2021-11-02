Коронавирус в Украине 2 ноября: почти 20 тысяч новых COVID-случаев и 700 смертей за сутки

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях и в Киеве.
По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1738 случаев;
- Винницкая область – 342 случая;
- Волынская область – 640 случаев;
- Днепропетровская область – 1621 случай;
- Донецкая область – 741 случай;
- Житомирская область – 225 случаев;
- Закарпатская область – 269 случаев;
- Запорожская область – 1341 случай;
- Ивано-Франковская область – 296 случаев;
- Киевская область – 810 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 431 случай;
- Львовская область – 1104 случая;
- Николаевская область – 710 случаев;
- Одесская область – 1908 случаев;
- Полтавская область – 1065 случаев;
- Ровенская область – 757 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 497 случаев;
- Харьковская область – 1337 случаев;
- Херсонская область – 795 случаев;
- Хмельницкая область – 446 случаев;
- Черкасская область – 742 случая;
- Черновицкая область – 649 случаев;
- Черниговская область – 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 955 693 человека;
- выздоровели - 2 454 737 человек;
- летальных исходов - 68 727;
- проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.
Коронавирус в Украине
Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.
Красная зона в Киеве может действовать на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. Если в течение 2-3 недель зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было, заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.
Как известно, с 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
30 октября в Киеве люди начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Сети публиковали множество фотографий и видео очередей на инъекцию.
В одной из очередей в Киеве на прививку от COVID-19 произошло два конфликта: мужчины подрались, а женщины хватали друг друга за волосы и толкались.