Коронавирус в Украине 2 октября: за сутки - почти 12 тыс. новых больных, жертв - более 200

Коронавирус не утихает / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 2 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 809 жителей страны. В том числе заболели 1104 ребенка и 235 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2692 человека; летальных случаев - 203; выздоровели - 3469 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 447 222 человека;

выздоровели - 2 261 924 человека;

летальных исходов - 56 649;

проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 2 октября 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

В Украине уже 14 октября необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Дельта-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, сообщил 27 сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений не было во время первых волн коронавирусной инфекции.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.