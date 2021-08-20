Коронавирус в Украине 20 августа: за сутки выявили 1600 новых больных

Коронавирусом заразились еще 222 жителя Киева / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 600 жителей страны. В том числе заболели 112 детей и 46 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 597 человек; летальных случаев - 26; выздоровели 882 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев с зарегистрировали в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 271 826 человек;

выздоровели - 2 200 000 человек;

летальных исходов - 53 394;

проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 августа 2021 / t.me/mozofficial

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