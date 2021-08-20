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Коронавирус в Украине 20 августа: за сутки выявили 1600 новых больных

20 августа 2021, 08:22

Больше всего случаев заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Коронавирус, люди
Коронавирусом заразились еще 222 жителя Киева / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 600 жителей страны. В том числе заболели 112 детей и 46 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 597 человек; летальных случаев - 26; выздоровели 882 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев с зарегистрировали в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 271 826 человек;
  • выздоровели - 2 200 000 человек;
  • летальных исходов - 53 394;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине готовят меры из-за вероятного введения новых карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
  • В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.
  • Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что традиционная диагностика коронавируса COVID-19 усложнилась. По его словам, ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно. Теперь болезнь маскируется под другое заболевание.
  • Кроме того, Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить и в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.
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