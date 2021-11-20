Коронавирус в Украине 20 ноября: за сутки - 18 тыс. новых больных и 663 жертвы COVID-19

Коронавирусная инфекция постепенно снижает обороты, но число выявленных зараженных COVID-19 все равно идет на тысячи.
По состоянию на утро субботы, 20 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 250 жителей страны. В том числе заболели 1463 ребенка и 380 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 594 человека; летальных случаев - 664; выздоровели 21 979 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1484 случая;
- Винницкая область – 776 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 1870 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 547 случаев;
- Закарпатская область – 519 случаев;
- Запорожская область – 1027 случаев;
- Ивано-Франковская область – 570 случаев;
- Киевская область – 965 случаев;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Луганская область – 255 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 907 случаев;
- Одесская область – 840 случаев;
- Полтавская область – 931 случай;
- Ровенская область – 661 случай;
- Сумская область – 461 случай;
- Тернопольская область – 336 случаев;
- Харьковская область – 657 случаев;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 735 случаев;
- Черкасская область – 704 случая;
- Черновицкая область – 203 случая;
- Черниговская область – 667 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 322 308 человек;
- выздоровели - 748 500 пациентов;
- летальных исходов - 80 895;
- проведено ПЦР-тестов - 15 511 371.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
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