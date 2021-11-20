Коронавирус в Украине 20 ноября: за сутки - 18 тыс. новых больных и 663 жертвы COVID-19

Коронавирусом заразились еще почти 400 медиков в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 20 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 250 жителей страны. В том числе заболели 1463 ребенка и 380 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 594 человека; летальных случаев - 664; выздоровели 21 979 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Коронавирус в Украине - статистика за сутки 19 ноября / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1484 случая;

Винницкая область – 776 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 1870 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 547 случаев;

Закарпатская область – 519 случаев;

Запорожская область – 1027 случаев;

Ивано-Франковская область – 570 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 234 случая;

Луганская область – 255 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 907 случаев;

Одесская область – 840 случаев;

Полтавская область – 931 случай;

Ровенская область – 661 ​​случай;

Сумская область – 461 случай;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 657 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 735 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 203 случая;

Черниговская область – 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 322 308 человек;

выздоровели - 748 500 пациентов;

летальных исходов - 80 895;

проведено ПЦР-тестов - 15 511 371.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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