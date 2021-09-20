Коронавирус в Украине 20 сентября: за сутки выявили более двух тысяч новых больных

Выздоровели от коронавируса за сутки 565 человек / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 265 жителей страны. В том числе заболели 275 детей и 22 медработника.

За минувшие часа были госпитализированы 1255 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 565 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, а также в городе Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 350 646 человек;

выздоровели - 2 231 417 человек;

летальных исходов - 54 919;

проведено ПЦР-тестов - 12 484 445.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 20 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

В Буче Киевской области произошла трагедия. В расположенном там Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало. Трагедия произошла 13 сентября.

В Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

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Люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID-19 по сравнению с другими вакцинами.