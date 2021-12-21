Коронавирус в Украине 21 декабря: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.
По состоянию на утро вторника, 21 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 029 жителей страны (сутками ранее было 2 536). В том числе заболели 390 детей и 180 медработников.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 1061 человек; летальных случаев - 346; выздоровели 18 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 616 716 человек;
- выздоровели - 3 357 405 пациентов;
- летальных исходов - 93 608;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.
Омикрон в Украине
В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
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