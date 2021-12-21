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Коронавирус в Украине 21 декабря: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

21 декабря 2021, 08:27

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

коронавирус
Коронавирус победили еще почти 19 тысяч человек за сутки / Reuters

По состоянию на утро вторника, 21 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 029 жителей страны (сутками ранее было 2 536). В том числе заболели 390 детей и 180 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 1061 человек; летальных случаев - 346; выздоровели 18 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 21 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 616 716 человек;
  • выздоровели - 3 357 405 пациентов;
  • летальных исходов - 93 608;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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