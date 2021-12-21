Коронавирус в Украине 21 декабря: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

Коронавирус победили еще почти 19 тысяч человек за сутки / Reuters

По состоянию на утро вторника, 21 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 029 жителей страны (сутками ранее было 2 536). В том числе заболели 390 детей и 180 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 1061 человек; летальных случаев - 346; выздоровели 18 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 21 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 616 716 человек;

выздоровели - 3 357 405 пациентов;

летальных исходов - 93 608;

проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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