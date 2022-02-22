Коронавирус в Украине 22 февраля: за сутки - 24,4 тысячи новых больных и почти 300 смертей

Число зараженных коронавирусом в Украине растет / Фото ua.depositphotos.com

По состоянию на утро вторника, 22 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 440 жителей страны (сутками ранее было 13 562). В том числе заболели 2 455 детей и 665 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 553 человека; летальных случаев - 287; выздоровели 33 238 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровенская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 22 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 758 773 человека;

выздоровел - 3 985 601 пациент;

летальных исходов - 104 932;

проведено ПЦР-тестирований – 19 430 200.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Реклама

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

Другие новости: