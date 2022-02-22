Коронавирус в Украине 22 февраля: за сутки - 24,4 тысячи новых больных и почти 300 смертей

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.
По состоянию на утро вторника, 22 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 440 жителей страны (сутками ранее было 13 562). В том числе заболели 2 455 детей и 665 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 553 человека; летальных случаев - 287; выздоровели 33 238 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 4193;
- Винницкая область – 490;
- Волынская область – 835;
- Днепропетровская область – 2159;
- Донецкая область – 1366;
- Житомирская область – 540;
- Закарпатская область – 415;
- Запорожская область – 1393;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 1149;
- Кировоградская область – 488;
- Луганская область – 518;
- Львовская область – 821;
- Николаевская область – 1255;
- Одесская область – 1664;
- Полтавская область – 1490;
- Ровенская область – 659;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 438;
- Харьковская область – 588;
- Херсонская область – 765;
- Хмельницкая область – 533;
- Черкасская область – 1105;
- Черновицкая область – 276;
- Черниговская область – 574.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 758 773 человека;
- выздоровел - 3 985 601 пациент;
- летальных исходов - 104 932;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 430 200.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.
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