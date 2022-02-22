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Коронавирус в Украине 22 февраля: за сутки - 24,4 тысячи новых больных и почти 300 смертей

22 февраля 2022, 08:41
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве,  Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Украине растет / Фото ua.depositphotos.com

По состоянию на утро вторника, 22 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 440 жителей страны (сутками ранее было 13 562). В том числе заболели 2 455 детей и 665 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 553 человека; летальных случаев - 287; выздоровели 33 238 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 4193;
  • Винницкая область – 490;
  • Волынская область – 835;
  • Днепропетровская область – 2159;
  • Донецкая область – 1366;
  • Житомирская область – 540;
  • Закарпатская область – 415;
  • Запорожская область – 1393;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 1149;
  • Кировоградская область – 488;
  • Луганская область – 518;
  • Львовская область – 821;
  • Николаевская область – 1255;
  • Одесская область – 1664;
  • Полтавская область – 1490;
  • Ровенская область – 659;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 438;
  • Харьковская область – 588;
  • Херсонская область – 765;
  • Хмельницкая область – 533;
  • Черкасская область – 1105;
  • Черновицкая область – 276;
  • Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 22 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 758 773 человека;
  • выздоровел - 3 985 601 пациент;
  • летальных исходов - 104 932;
  • проведено ПЦР-тестирований – 19 430 200.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

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