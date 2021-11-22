Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысяч

Коронавирус в Украине снизил обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 20 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 464 жителей страны. В том числе заболели 579 детей и 74 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 501 человек; летальных случаев - 326; выздоровели 10 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика за сутки 21 ноября / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 340 407 человек;

выздоровели - 2 773 490 пациентов;

летальных исходов - 81 598;

проведено ПЦР-тестов - 15 557 638.

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине, смотрите в сюжете:

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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