Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысяч

За сутки коронавирус выявили у 7 464 жителей страны. Жертвами болезни стали 326 человек, а выздоровели - более 10,5 тыс. украинцев.
По состоянию на утро понедельника, 20 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 464 жителей страны. В том числе заболели 579 детей и 74 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 501 человек; летальных случаев - 326; выздоровели 10 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 358 случаев;
- Винницкая область – 384 случая;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 864 случая;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 385 случаев;
- Закарпатская область – 190 случаев;
- Запорожская область – 446 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 343 случая;
- Кировоградская область – 190 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 397 случаев;
- Николаевская область – 655 случаев;
- Одесская область – 451 случай;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 161 случай;
- Сумская область – 205 случаев;
- Тернопольская область – 156 случаев;
- Харьковская область – 330 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 195 случаев;
- Черкасская область – 272 случая;
- Черновицкая область – 121 случай;
- Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 340 407 человек;
- выздоровели - 2 773 490 пациентов;
- летальных исходов - 81 598;
- проведено ПЦР-тестов - 15 557 638.
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине, смотрите в сюжете:
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
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Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
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