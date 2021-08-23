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Коронавирус в Украине 23 августа: на выходных число выявленных больных существенно снизилось

23 августа 2021, 08:16
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За сутки положительный тест на COVID-19 получили 610 жителей страны. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.

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Коронавирус в Киеве заразил еще 164 человека/ Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 23 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 610 жителей страны. В том числе заболели 33 ребенка и трое медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 425 человек; летальных случаев - 17; выздоровели 434 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 275 171 человек;
  • выздоровели - 2 201 433 человека;
  • летальных исходов - 53 474;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 827 261.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 22 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус

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