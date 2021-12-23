Коронавирус в Украине 23 декабря: более 7 тысяч новых COVID-заражений и 275 смертей за сутки

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Донецкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях.
По состоянию на утро четверга, 23 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7312 жителей страны (сутками ранее было 6363). В том числе заболели 585 детей и 182 медработника.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 1691 человек; летальных случаев - 275; выздоровел 16 521 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 221;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 630 391 человек;
- выздоровели - 3 393 420 пациентов;
- летальных исходов - 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
Как сообщал Главред, новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируется на первую половину февраля. Все зависит от ситуации с вакцинацией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, четвертая волна, которая сейчас идет в стране, убывает. Государство контролирует эпидемиологическую обстановку.
Карантин в Украине продлили
Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.
В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.
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