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Коронавирус в Украине 23 декабря: более 7 тысяч новых COVID-заражений и 275 смертей за сутки

23 декабря 2021, 08:41

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Донецкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине не отступает - число больных растет / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 23 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7312 жителей страны (сутками ранее было 6363). В том числе заболели 585 детей и 182 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 1691 человек; летальных случаев - 275; выздоровел 16 521 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1211;
  • Винницкая область – 201;
  • Волынская область – 221;
  • Днепропетровская область – 231;
  • Донецкая область – 531;
  • Житомирская область – 243;
  • Закарпатская область – 279;
  • Запорожская область – 303;
  • Ивано-Франковская область – 298;
  • Киевская область – 355;
  • Кировоградская область – 73;
  • Луганская область – 59;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 198;
  • Одесская область – 174;
  • Полтавская область – 495;
  • Ровенская область – 208;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 246;
  • Харьковская область – 259;
  • Херсонская область – 77;
  • Хмельницкая область – 387;
  • Черкасская область – 223;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 630 391 человек;
  • выздоровели - 3 393 420 пациентов;
  • летальных исходов - 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 23 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Как сообщал Главред, новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируется на первую половину февраля. Все зависит от ситуации с вакцинацией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, четвертая волна, которая сейчас идет в стране, убывает. Государство контролирует эпидемиологическую обстановку.

Карантин в Украине продлили

Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, завил премьер-министр Денис Шмигаль.

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