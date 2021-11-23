Коронавирус в Украине 23 ноября: за сутки более 12 тысяч новых COVID-случаев и 720 смертей

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Запорожской областях.
По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1631 случай;
- Винницкая область – 406 случаев;
- Волынская область – 571 случай;
- Днепропетровская область – 1310 случаев;
- Донецкая область – 929 случаев;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 390 случаев;
- Запорожская область – 847 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 830 случаев;
- Кировоградская область – 121 случай;
- Луганская область – 233 случая;
- Львовская область – 540 случаев;
- Николаевская область – 481 случай;
- Одесская область – 439 случаев;
- Полтавская область – 1141 случай;
- Ровенская область – 516 случаев;
- Сумская область – 255 случаев;
- Тернопольская область – 99 случаев;
- Харьковская область – 407 случаев;
- Херсонская область – 94 случая;
- Хмельницкая область – 263 случая;
- Черкасская область – 585 случаев;
- Черновицкая область – 171 случай;
- Черниговская область – 229 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 353 136 человек;
- выздоровели - 2 796 597 пациентов;
- летальных исходов - 82 318;
- проведено ПЦР-тестов - 15 595 737.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Когда будут ослаблять карантин в Украине
Украине удалось пройти пик самой тяжелой волны коронавируса. При этом, общенациональный локдаун так и не был введен, заявил 22 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав подал в Кабмин просьбу о переводе из красного уровня эпидемической опасности двух регионов - Луганской и Львовской областей. По индикаторам они уже вышли в желтый уровень опасности.
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что уже вскоре столица может выйти из "красной" зоны карантина. Он также назвал ключевые факторы, которые могут этом способствовать. В частности, заполненность больниц на сегодняшний день составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни. Кроме того, на сегодня в столице 61% заполненности кроватей в больницах с кислородом.
Читайте также:
- Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев
- В Славянске появились "антиковидные" такси
- На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19