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Коронавирус в Украине 23 ноября: за сутки более 12 тысяч новых COVID-случаев и 720 смертей

23 ноября 2021, 08:28
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Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Запорожской областях.

коронавирус, врач
Выздоровели от коронавируса еще более 23 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1631 случай;
  • Винницкая область – 406 случаев;
  • Волынская область – 571 случай;
  • Днепропетровская область – 1310 случаев;
  • Донецкая область – 929 случаев;
  • Житомирская область – 107 случаев;
  • Закарпатская область – 390 случаев;
  • Запорожская область – 847 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 134 случая;
  • Киевская область – 830 случаев;
  • Кировоградская область – 121 случай;
  • Луганская область – 233 случая;
  • Львовская область – 540 случаев;
  • Николаевская область – 481 случай;
  • Одесская область – 439 случаев;
  • Полтавская область – 1141 случай;
  • Ровенская область – 516 случаев;
  • Сумская область – 255 случаев;
  • Тернопольская область – 99 случаев;
  • Харьковская область – 407 случаев;
  • Херсонская область – 94 случая;
  • Хмельницкая область – 263 случая;
  • Черкасская область – 585 случаев;
  • Черновицкая область – 171 случай;
  • Черниговская область – 229 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 353 136 человек;
  • выздоровели - 2 796 597 пациентов;
  • летальных исходов - 82 318;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 595 737.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Когда будут ослаблять карантин в Украине

Украине удалось пройти пик самой тяжелой волны коронавируса. При этом, общенациональный локдаун так и не был введен, заявил 22 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав подал в Кабмин просьбу о переводе из красного уровня эпидемической опасности двух регионов - Луганской и Львовской областей. По индикаторам они уже вышли в желтый уровень опасности.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что уже вскоре столица может выйти из "красной" зоны карантина. Он также назвал ключевые факторы, которые могут этом способствовать. В частности, заполненность больниц на сегодняшний день составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни. Кроме того, на сегодня в столице 61% заполненности кроватей в больницах с кислородом.

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