Коронавирус в Украине 23 октября: за сутки выявили более 23 тыс. новых больных COVID-19

Выздоровели от коронавируса более восьми тысяч человек / Reuters

По состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 1221 случай;

Винницкая область - 428 случаев;

Волынская область - 517 случаев;

Днепропетровская область - 1832 случая;

Донецкая область - 1230 случаев;

Житомирская область - 1145 случаев;

Закарпатская область - 350 случаев;

Запорожская область - 1136 случаев;

Ивано-Франковская область - 638 случаев;

Киевская область - 975 случаев;

Кировоградская область - 157 случаев;

Луганская область - 652 случая;

Львовская область - 1754 случая;

Николаевская область - 483 случая;

Одесская область - 1499 случаев;

Полтавская область - 1094 случая;

Ровенская область - 946 случаев;

Сумская область - 1085 случаев;

Тернопольская область - 557 случаев;

Харьковская область - 1409 случаев;

Херсонская область - 956 случаев;

Хмельницкая область - 1075 случаев;

Черкасская область - 683 случая;

Черновицкая область - 576 случаев;

Черниговская область - 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 23 октября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 748 614 человек;

выздоровели - 2 369 695 человек;

летальных исходов - 63 486;

проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.

Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.

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В Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

Тем временем Украина уже поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.