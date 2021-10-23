Коронавирус в Украине 23 октября: за сутки выявили более 23 тыс. новых больных COVID-19

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.
По состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 1221 случай;
- Винницкая область - 428 случаев;
- Волынская область - 517 случаев;
- Днепропетровская область - 1832 случая;
- Донецкая область - 1230 случаев;
- Житомирская область - 1145 случаев;
- Закарпатская область - 350 случаев;
- Запорожская область - 1136 случаев;
- Ивано-Франковская область - 638 случаев;
- Киевская область - 975 случаев;
- Кировоградская область - 157 случаев;
- Луганская область - 652 случая;
- Львовская область - 1754 случая;
- Николаевская область - 483 случая;
- Одесская область - 1499 случаев;
- Полтавская область - 1094 случая;
- Ровенская область - 946 случаев;
- Сумская область - 1085 случаев;
- Тернопольская область - 557 случаев;
- Харьковская область - 1409 случаев;
- Херсонская область - 956 случаев;
- Хмельницкая область - 1075 случаев;
- Черкасская область - 683 случая;
- Черновицкая область - 576 случаев;
- Черниговская область - 831 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 748 614 человек;
- выздоровели - 2 369 695 человек;
- летальных исходов - 63 486;
- проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.
Коронавирус в Украине
Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.
В Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в пятницу, 22 октября.
Тем временем Украина уже поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.
По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.