Коронавирус в Украине 24 августа: выявили почти 700 новых больных COVID-19

Киев лидирует в Украине по числу инфицированных COVID-19 за сутки/ Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 24 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 692 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и четверо медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели 345 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 275 863 человека;

выздоровели - 2 201 778 человек;

летальных исходов - 53 501;

проведено ПЦР-тестов - 11 844 497.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 24 августа 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро понедельника, 23 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 610 жителей страны. Были госпитализированы 425 человек; летальных случаев - 17; выздоровели 434 человека.

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус