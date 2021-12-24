Коронавирус в Украине 24 декабря: за сутки - менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей

Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику по Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 24 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6647 жителей страны (сутками ранее было 7312). В том числе заболели 519 детей и 107 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализированы 1646 человек; летальных случаев - 248; выздоровели 14 874 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

ёХмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 24 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 637 038 человек;

выздоровели - 3 408 294 пациента;

летальных исходов - 94 432;

проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Как сообщал Главред, новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируется на первую половину февраля. Все зависит от ситуации с вакцинацией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, четвертая волна, которая сейчас идет в стране, убывает. Государство контролирует эпидемиологическую обстановку.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

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