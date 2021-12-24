Коронавирус в Украине 24 декабря: за сутки - менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Донецкой, Полтавской, Львовской, Киевской и Запорожской областях.
По состоянию на утро пятницы, 24 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6647 жителей страны (сутками ранее было 7312). В том числе заболели 519 детей и 107 медработников.
За минувшие 24 часа был госпитализированы 1646 человек; летальных случаев - 248; выздоровели 14 874 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1234;
- Винницкая область – 228;
- Волынская область – 215;
- Днепропетровская область – 212;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 138;
- Закарпатская область – 211;
- Запорожская область – 331;
- Ивано-Франковская область – 170;
- Киевская область – 378;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 57;
- Львовская область – 392;
- Николаевская область – 204;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 411;
- Ровенская область – 204;
- Сумская область – 164;
- Тернопольская область – 188;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 44;
- ёХмельницкая область – 299;
- Черкасская область – 236;
- Черновицкая область – 123;
- Черниговская область – 211.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 637 038 человек;
- выздоровели - 3 408 294 пациента;
- летальных исходов - 94 432;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.
Как сообщал Главред, новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируется на первую половину февраля. Все зависит от ситуации с вакцинацией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, четвертая волна, которая сейчас идет в стране, убывает. Государство контролирует эпидемиологическую обстановку.
COVID-рекорды в Украине
По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.
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