Коронавирус в Украине 24 октября: за сутки более 20 тысяч новых заражений COVID-19

За сутки коронавирусом заразились 1533 ребенка и 237 медицинских работника.
Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.
Больше всего заражений установлено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской(1508), Одесской (1403) и Донецкой областях(1380).
Коронавирус в Украине 24 октября – статистика
- Госпитализировано – 5 924 человека;
- Погибли – 386 людей;
- Выздоровел – 6 081 человек;
Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки
- ПЦР-тесты – 59 357;
- Тесты методом ИФА – 11 078;
- Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 39 159;
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время
- Заболело – 2 769 405 людей;
- Выздоровело – 2 375 776 людей;
- Погибло – 63 872 человека;
- Число ПЦР тестов – 13 986 710;
Коронавирус в Украине 24 октября – статистика по регионам
- Город Киев – 998 случаев;
- Винницкая область – 422 случая;
- Волынская область – 395 случаев;
- Днепропетровская область – 2211 случаев;
- Донецкая область – 1380 случаев;
- Житомирская область – 950 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 1060 случаев;
- Ивано-Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 163 случая;
- Луганская область – 270 случаев;
- Львовская область – 1509 случаев;
- Николаевская область – 366 случаев;
- Одесская область – 1403 случая;
- Полтавская область – 970 случаев;
- Ровенская область – 488 случаев;
- Сумская область – 908 случаев;
- Тернопольская область – 647 случаев;
- Харьковская область – 1508 случаев;
- Херсонская область – 1085 случаев;
- Хмельницкая область – 897 случаев;
- Черкасская область – 598 случаев;
- Черновицкая область – 499 случаев;
- Черниговская область – 236 случаев.
Коронавирус в Украине
По данным на утро субботы, 23 октября, в Украине было установлено 23 229 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 5 362 человека. Выздоровели 8 330 людей. Погибли 483 человека. Больше всего случаев COVID-19 диагностировали в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, который ранее прогнозировался на октябрь, может произойти и раньше. Не исключено, что ситуация стабилизируется не раньше января 2022 года.