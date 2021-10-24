Коронавирус в Украине 24 октября: за сутки более 20 тысяч новых заражений COVID-19

Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях / Фото ua.depositphotos.com

Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.

Больше всего заражений установлено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской(1508), Одесской (1403) и Донецкой областях(1380).

Коронавирус в Украине 24 октября – статистика

Госпитализировано – 5 924 человека;

Погибли – 386 людей;

Выздоровел – 6 081 человек;

Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки

ПЦР-тесты – 59 357;

Тесты методом ИФА – 11 078;

Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 39 159;

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время

Заболело – 2 769 405 людей;

Выздоровело – 2 375 776 людей;

Погибло – 63 872 человека;

Число ПЦР тестов – 13 986 710;

Коронавирус в Украине 24 октября – статистика по регионам

Город Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2211 случаев;

Донецкая область – 1380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровенская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1508 случаев;

Херсонская область – 1085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 23 октября, в Украине было установлено 23 229 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 5 362 человека. Выздоровели 8 330 людей. Погибли 483 человека. Больше всего случаев COVID-19 диагностировали в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, который ранее прогнозировался на октябрь, может произойти и раньше. Не исключено, что ситуация стабилизируется не раньше января 2022 года.