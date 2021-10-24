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Коронавирус в Украине 24 октября: за сутки более 20 тысяч новых заражений COVID-19

24 октября 2021, 08:58
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За сутки коронавирусом заразились 1533 ребенка и 237 медицинских работника.

коронавирус
Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях / Фото ua.depositphotos.com

Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.

Больше всего заражений установлено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской(1508), Одесской (1403) и Донецкой областях(1380).

Коронавирус в Украине 24 октября – статистика

  • Госпитализировано – 5 924 человека;
  • Погибли – 386 людей;
  • Выздоровел – 6 081 человек;

Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки

  • ПЦР-тесты – 59 357;
  • Тесты методом ИФА – 11 078;
  • Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 39 159;

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время

  • Заболело – 2 769 405 людей;
  • Выздоровело – 2 375 776 людей;
  • Погибло – 63 872 человека;
  • Число ПЦР тестов – 13 986 710;

Коронавирус в Украине 24 октября – статистика по регионам

  • Город Киев – 998 случаев;
  • Винницкая область – 422 случая;
  • Волынская область – 395 случаев;
  • Днепропетровская область – 2211 случаев;
  • Донецкая область – 1380 случаев;
  • Житомирская область – 950 случаев;
  • Закарпатская область – 211 случаев;
  • Запорожская область – 1060 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 737 случаев;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 163 случая;
  • Луганская область – 270 случаев;
  • Львовская область – 1509 случаев;
  • Николаевская область – 366 случаев;
  • Одесская область – 1403 случая;
  • Полтавская область – 970 случаев;
  • Ровенская область – 488 случаев;
  • Сумская область – 908 случаев;
  • Тернопольская область – 647 случаев;
  • Харьковская область – 1508 случаев;
  • Херсонская область – 1085 случаев;
  • Хмельницкая область – 897 случаев;
  • Черкасская область – 598 случаев;
  • Черновицкая область – 499 случаев;
  • Черниговская область – 236 случаев.

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 23 октября, в Украине было установлено 23 229 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 5 362 человека. Выздоровели 8 330 людей. Погибли 483 человека. Больше всего случаев COVID-19 диагностировали в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, который ранее прогнозировался на октябрь, может произойти и раньше. Не исключено, что ситуация стабилизируется не раньше января 2022 года.

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