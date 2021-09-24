Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв

Коронавирус в Украине снова набирает обороты / ua.depositphotos.com

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9058 жителей страны. В том числе заболели 849 детей и медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 060 человек; летальных случаев - 140; выздоровели 2 415 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 379 483 человека;

выздоровели - 2 240 388 человек;

летальных исходов - 55 424;

проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 24 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 23 сентября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 866 жителей страны. Были госпитализированы 2 070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели 2 305 человек.

С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в стране начнут действовать привилегии для вакцинированных граждан.

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Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

Прогноз динамики развития четвертой волны коронавируса в Украине на 200 дней выявил стадию ее роста. Новая волна, спровоцированная штаммом Дельта, может пройти быстро. На пике может фиксироваться 15-18 тысяч заражений вирусом в сутки. Четвертая волна должна пойти на убыль в конце 2021 года, говорится в исследовании Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко рассказал, что преодолеть коронавирус можно в течение нескольких недель. Продолжительность лечения болезни зависит от поражения дыхательной системы.

Инфекционист-пульмонолог Светлана Гук объяснила, нужно ли сбивать температуру при COVID-19, когда это необходимо и какой препарат принимать.