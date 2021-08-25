Коронавирус в Украине 25 августа: в День независимости нашли более 700 новых больных

Киев лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки/ УНИАН

По состоянию на утро среды, 25 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 727 жителей страны. В том числе заболели 46 детей и 10 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 682 человека; летальных случаев - 20; выздоровели 682 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 276 590 человек;

выздоровели - 2 202 160 человек;

летальных исходов - 53 521;

проведено ПЦР-тестов - 11 857 352

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 25 августа 2021 / t.me/mozofficial

Сколько людей вакцинированы от COVID-19 в Украине

По данным Минздрава, 20 739 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки 23 августа 2021. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы - 12 467 человек.

С начала прививочной кампании привито - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.

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Свежая статистика по вакцинации в Украине / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро вторника, 24 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 692 жителей страны. Были госпитализированы 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели 345 человек.

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус.