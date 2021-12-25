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Коронавирус в Украине 25 декабря: за сутки более 5 тысяч новых COVID-заражений и 268 смертей

25 декабря 2021, 09:44

Наибольшее количество заражений обнаружили в Киеве, Донецкой, Львовской, Киевской и Полтавской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине побороли еще тыс. граждан / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у жителей страны (сутками ранее было 6647). В том числе заболели 378 детей и 90 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 689 человек; летальных случаев - 268; выздоровели 15 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 908;
  • Винницкая область – 153;
  • Волынская область – 203;
  • Днепропетровская область – 167;
  • Донецкая область – 390;
  • Житомирская область – 117;
  • Закарпатская область – 193;
  • Запорожская область – 180;
  • Ивано-Франковская область – 177;
  • Киевская область – 362;
  • Кировоградская область – 83;
  • Луганская область – 55;
  • Львовская область – 375;
  • Николаевская область – 127;
  • Одесская область – 263;
  • Полтавская область – 308;
  • Ровенская область – 113;
  • Сумская область – 111;
  • Тернопольская область – 121;
  • Харьковская область – 193;
  • Херсонская область – 41;
  • Хмельницкая область – 218;
  • Черкасская область – 166;
  • Черновицкая область – 102;
  • Черниговская область – 150.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 25 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 642 314 человек;
  • выздоровели - 3 423 933 пациента;
  • летальных исходов - 94 700;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 656 395.

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Как сообщал Главред, 22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что общие программы ревакцинации от коронавируса в богатых странах могут затянуть мировую борьбу с COVID-19.

Когда закончится пандемия COVID-19

Эпидемиологи прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. В частности, речь идет о США, Великобритании, Португалии и Индии. Жители этих стран будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, а COVID может перейти в форму сезонной болезни.

Эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan также соглашаются, что Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.

21 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Эксперты ВОЗ предположили, что заболевание COVID-19 станет относительно легким, и его можно будет легко предотвратить и лечить.

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