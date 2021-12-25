Коронавирус в Украине 25 декабря: за сутки более 5 тысяч новых COVID-заражений и 268 смертей

Наибольшее количество заражений обнаружили в Киеве, Донецкой, Львовской, Киевской и Полтавской областях.
По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у жителей страны (сутками ранее было 6647). В том числе заболели 378 детей и 90 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 689 человек; летальных случаев - 268; выздоровели 15 639 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 908;
- Винницкая область – 153;
- Волынская область – 203;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 390;
- Житомирская область – 117;
- Закарпатская область – 193;
- Запорожская область – 180;
- Ивано-Франковская область – 177;
- Киевская область – 362;
- Кировоградская область – 83;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 375;
- Николаевская область – 127;
- Одесская область – 263;
- Полтавская область – 308;
- Ровенская область – 113;
- Сумская область – 111;
- Тернопольская область – 121;
- Харьковская область – 193;
- Херсонская область – 41;
- Хмельницкая область – 218;
- Черкасская область – 166;
- Черновицкая область – 102;
- Черниговская область – 150.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 642 314 человек;
- выздоровели - 3 423 933 пациента;
- летальных исходов - 94 700;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 656 395.
Как сообщал Главред, 22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что общие программы ревакцинации от коронавируса в богатых странах могут затянуть мировую борьбу с COVID-19.
Когда закончится пандемия COVID-19
Эпидемиологи прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. В частности, речь идет о США, Великобритании, Португалии и Индии. Жители этих стран будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, а COVID может перейти в форму сезонной болезни.
Эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan также соглашаются, что Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.
21 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Эксперты ВОЗ предположили, что заболевание COVID-19 станет относительно легким, и его можно будет легко предотвратить и лечить.
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