Шмыгаль рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус

премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Руководитель Кабмина Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что власти страны в случае необходимости легко сможет увеличивать количество проводимых тестов на коронавирус до 40 тысяч -50 тысяч в сутки.

"Сегодня мы дошли до предела около 9 000 тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга ‒ объединение четырех-пяти тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", ‒ сказал чиновник в интервью порталу Интерфакс-Украина.

Читайте такжеШмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантинаПо словам Шмыгаля, в случае необходимости власти Украины без особых затруднений увеличат уровень тестирования на коронавирус вчетверо-впятеро. На данный же момент какие-либо проблемы с тестами отсутствуют.

"Мы ждем того времени, когда мы пройдем пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее руководитель Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство планирует привлечь до конца 2020 года 10 млрд долларов США кредитов от различных международных финансовых организаций, европейских структур, Евросоюза и стран-партнеров в целом.