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Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19

25 сентября 2021, 08:17
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Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Запорожской и Донецкой областях.

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Выздоровели от коронавируса почти три тысячи человек / ua.depositphotos.com

По состоянию на утро субботы, 25 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 267 жителей страны. В том числе заболели 715 детей и 157 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели 2 821 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 387 750 человек;
  • выздоровели - 2 243 209 человек;
  • летальных исходов - 55 557;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 673 213.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 25 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9058 жителей страны. В том числе заболели 849 детей.

С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

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Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

Прогноз динамики развития четвертой волны коронавируса в Украине на 200 дней выявил стадию ее роста. Новая волна, спровоцированная штаммом Дельта, может пройти быстро. На пике может фиксироваться 15-18 тысяч заражений вирусом в сутки. Четвертая волна должна пойти на убыль в конце 2021 года, говорится в исследовании Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко рассказал, что преодолеть коронавирус можно в течение нескольких недель. Продолжительность лечения болезни зависит от поражения дыхательной системы.

Инфекционист-пульмонолог Светлана Гук объяснила, нужно ли сбивать температуру при COVID-19, когда это необходимо и какой препарат принимать.

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