УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаев

25 января 2022, 08:29

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской области, в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали полторы тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели 5863 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской области, в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1589;
  • Винницкая область – 1207;
  • Волынская область – 492;
  • Днепропетровская область – 574;
  • Донецкая область – 788;
  • Житомирская область – 269;
  • Закарпатская область – 680;
  • Запорожская область – 462;
  • Ивано-Франковская область – 1387;
  • Киевская область – 745;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 387;
  • Львовская область – 2299;
  • Николаевская область – 306;
  • Одесская область – 910;
  • Полтавская область – 697;
  • Ровенская область – 809;
  • Сумская область – 809;
  • Тернопольская область – 1164;
  • Харьковская область – 1038;
  • Херсонская область – 122;
  • Хмельницкая область – 579;
  • Черкасская область – 490;
  • Черновицкая область – 919;
  • Черниговская область – 301.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 25 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 889 488 человек;
  • выздоровели - 3 591 201 пациент;
  • летальных исходов - 99 443;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие в бустерной вакцинации от коронавируса. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка.

Читайте также:

viber
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуПриметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомДеньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут сторонойДостаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут стороной Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диетаКак вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета
08:29

Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаев

08:22

Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: в МИД объяснили ситуацию с признанием "ЛДНР"

08:00

Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

07:06

Шансов выжить не было: в Луцке девушка погибла в ванной из-за мобилкиВидео

06:46

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураевамнение

Реклама
06:45

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

06:33

США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - ГосдепВидео

06:08

К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

05:40

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

05:05

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

04:44

Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиВидео

04:42

Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

04:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

04:35

О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

04:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

03:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

03:33

Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели

02:55

Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

02:32

Названа самая полезная гречкаВидео

02:19

Какая косметика должна храниться в холодильнике: Топ-5 бьюти-средств

Реклама
02:16

"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

01:25

Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу

01:08

В АТБ оценили риск исчезновения продуктов с прилавков и предупредили о новом росте ценВидео

00:51

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

00:48

Вера Брежнева показала редкие фото с мужем и дочкой

00:42

Как связаны шпинат и нормализация давления - комментарий диетолога

00:22

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

00:00

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииВидео

24 января, понедельник
23:58

Пытали и хотели вырезать язык: под Черниговом мужчины убили 22-летнего парняВидео

23:26

"Для меня табу": пластический хирург рассказал, когда не станет делать операцию

22:58

В Украину идут морозы до -22 и новая волна снегопадовВидео

22:40

Эвакуация граждан США из Украины не планируется - Белый домВидео

22:30

Силы теробороны в приграничных областях Украины на случай вторжения сформированы на 70% - РезниковВидео

21:57

Главное - вакцинация: Зеленский назвал условие окончания пандемии коронавируса уже в 2022 годуВидео

21:47

Парализовало ноги: в Украине у ребенка обнаружили полиомиелитВидео

21:22

Украинцы могут потратить "ковидную" 1000 гривен на оплату коммуналки - ЗеленскийВидео

21:13

Кто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинациюВидео

21:12

Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезонаВидео

20:37

Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут сторонойВидео

20:34

Как напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетолога

Реклама
20:32

"Все под контролем": Зеленский обратился к украинцам после СНБОВидео

20:31

Александра Зарицкая повторила легендарный образ Ким Кардашьян

20:11

Поводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России

20:09

Что будет с телом, если регулярно есть морскую капусту - ответ диетолога

19:59

Украину ждет двукратное увеличение случаев коронавируса по сравнению с осенью - ЛяшкоВидео

19:53

Угроза войны с Россией, курс доллара и тарифы: главные заявления по итогам заседания СНБОВидео

19:37

В Одессе учительница избила школьника и прогрозила ему убийствомВидео

19:18

Как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл СтрюковВидео

19:17

Международные авиакомпании стали массово менять график полетов в КиевВидео

19:15

Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять