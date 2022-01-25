Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаев

С коронавирусом госпитализировали полторы тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели 5863 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской области, в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1589;

Винницкая область – 1207;

Волынская область – 492;

Днепропетровская область – 574;

Донецкая область – 788;

Житомирская область – 269;

Закарпатская область – 680;

Запорожская область – 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область – 745;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область – 306;

Одесская область – 910;

Полтавская область – 697;

Ровенская область – 809;

Сумская область – 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область – 122;

Хмельницкая область – 579;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 919;

Черниговская область – 301.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 25 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 889 488 человек;

выздоровели - 3 591 201 пациент;

летальных исходов - 99 443;

проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие в бустерной вакцинации от коронавируса. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка.

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