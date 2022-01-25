Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаев

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской области, в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.
По состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели 5863 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской области, в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1589;
- Винницкая область – 1207;
- Волынская область – 492;
- Днепропетровская область – 574;
- Донецкая область – 788;
- Житомирская область – 269;
- Закарпатская область – 680;
- Запорожская область – 462;
- Ивано-Франковская область – 1387;
- Киевская область – 745;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 387;
- Львовская область – 2299;
- Николаевская область – 306;
- Одесская область – 910;
- Полтавская область – 697;
- Ровенская область – 809;
- Сумская область – 809;
- Тернопольская область – 1164;
- Харьковская область – 1038;
- Херсонская область – 122;
- Хмельницкая область – 579;
- Черкасская область – 490;
- Черновицкая область – 919;
- Черниговская область – 301.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 889 488 человек;
- выздоровели - 3 591 201 пациент;
- летальных исходов - 99 443;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.
Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие в бустерной вакцинации от коронавируса. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка.
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