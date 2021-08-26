Коронавирус в Украине 26 августа: за сутки выявлено вдвое больше больных COVID-19, чем днем ранее

Больше всего новых зараженных коронавирусом нашли в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 26 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 581 жителя страны (днем ранее - 727). В том числе заболели 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 45 (вчера было 20); выздоровели 1269 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 278 171 человек;

выздоровели - 2 203 429 человек;

летальных исходов - 53 566;

проведено ПЦР-тестов - 11 880 472.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 26 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро среды, 25 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 727 жителей страны. Были госпитализированы 682 человека; летальных случаев - 20; выздоровели 382 человека.

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус.