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Коронавирус в Украине 26 августа: за сутки выявлено вдвое больше больных COVID-19, чем днем ранее

26 августа 2021, 08:18
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В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

маска, карантин, коронавирус
Больше всего новых зараженных коронавирусом нашли в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 26 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 581 жителя страны (днем ранее - 727). В том числе заболели 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 45 (вчера было 20); выздоровели 1269 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 278 171 человек;
  • выздоровели - 2 203 429 человек;
  • летальных исходов - 53 566;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 880 472.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 26 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро среды, 25 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 727 жителей страны. Были госпитализированы 682 человека; летальных случаев - 20; выздоровели 382 человека.

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус.

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