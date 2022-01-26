Коронавирус в Украине 26 января: за сутки - более 24 тысяч новых выявленных больных

Коронавирусом заболели еще 2,8 тыс. детей / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 26 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 321 жителя страны (сутками ранее было 19 118). В том числе заболели 2 809 детей и 642 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 073 человека; летальных случаев - 141; выздоровели 5 514 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1919;

Винницкая область – 1297;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 804;

Донецкая область – 1018;

Житомирская область – 932;

Закарпатская область – 734;

Запорожская область – 467;

Ивано-Франковская область – 1972;

Киевская область – 872;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 478;

Львовская область – 1886;

Николаевская область – 440;

Одесская область – 1319;

Полтавская область – 831;

Ровенская область – 1110;

Сумская область – 1209;

Тернопольская область – 890;

Харьковская область – 1506;

Херсонская область – 508;

Хмельницкая область – 1471;

Черкасская область – 690;

Черновицкая область – 1060;

Черниговская область – 257.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 26 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 913 809 человек;

выздоровели - 3 596 715 пациентов;

летальных исходов - 99 584;

проведено ПЦР-тестирований –17 661 202.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

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Ровенская область с 27 января также переходит в "красную" зону карантинных ограничений.

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