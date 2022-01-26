Коронавирус в Украине 26 января: за сутки - более 24 тысяч новых выявленных больных

Больше всего заражений COVID-19 за сутки обнаружили в Ивано-Франковской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.
По состоянию на утро среды, 26 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 321 жителя страны (сутками ранее было 19 118). В том числе заболели 2 809 детей и 642 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 073 человека; летальных случаев - 141; выздоровели 5 514 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1919;
- Винницкая область – 1297;
- Волынская область – 530;
- Днепропетровская область – 804;
- Донецкая область – 1018;
- Житомирская область – 932;
- Закарпатская область – 734;
- Запорожская область – 467;
- Ивано-Франковская область – 1972;
- Киевская область – 872;
- Кировоградская область – 121;
- Луганская область – 478;
- Львовская область – 1886;
- Николаевская область – 440;
- Одесская область – 1319;
- Полтавская область – 831;
- Ровенская область – 1110;
- Сумская область – 1209;
- Тернопольская область – 890;
- Харьковская область – 1506;
- Херсонская область – 508;
- Хмельницкая область – 1471;
- Черкасская область – 690;
- Черновицкая область – 1060;
- Черниговская область – 257.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 913 809 человек;
- выздоровели - 3 596 715 пациентов;
- летальных исходов - 99 584;
- проведено ПЦР-тестирований –17 661 202.
Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.
Ровенская область с 27 января также переходит в "красную" зону карантинных ограничений.
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