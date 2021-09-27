Коронавирус в Украине 27 сентября: за минувшие сутки число новых COVID-случаев упало до трех тысяч

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской, Черновицкой, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях.
По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. В том числе заболели 286 детей и 32 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 395 404 человека;
- выздоровели - 2 245 144 человека;
- летальных исходов - 55 720;
- проведено ПЦР-тестов - 12 710 080.
Коронавирус в Украине
Новый штамм Дельта приведет к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, к середине октября в Украине ожидается рост смертности.
Украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом аносмия - потеря вкуса и обоняния - встречается намного реже. О таких симптомах COVID-19 у своих пациентов рассказал директор Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.
Если человек переболел коронавирусом, а потом сделал прививку вакцинами Pfizer или Moderna, то он может получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19, который будет стойким к другим разновидностям коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.