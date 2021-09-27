Коронавирус в Украине 27 сентября: за минувшие сутки число новых COVID-случаев упало до трех тысяч

В больницы с коронавирусом попали еще почти полторы тысячи украинцев / ua.depositphotos.com

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. В том числе заболели 286 детей и 32 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 395 404 человека;

выздоровели - 2 245 144 человека;

летальных исходов - 55 720;

проведено ПЦР-тестов - 12 710 080.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 27 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

Новый штамм Дельта приведет к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, к середине октября в Украине ожидается рост смертности.

Украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом аносмия - потеря вкуса и обоняния - встречается намного реже. О таких симптомах COVID-19 у своих пациентов рассказал директор Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

Если человек переболел коронавирусом, а потом сделал прививку вакцинами Pfizer или Moderna, то он может получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19, который будет стойким к другим разновидностям коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.