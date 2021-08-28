Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

Больше всего инфицированных за минувшие сутки нашли в Киеве/ Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 28 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 082 жителей страны. В том числе заболели 108 детей и 35 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели 1 205 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 282 285 человек;

выздоровели - 2 205 707 человек;

летальных исходов - 53 686;

проведено ПЦР-тестов - 11 931 126.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 28 августа 2021 / t.me/mozofficial

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