Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Львовской, Харьковской и Донецкой областях.
По состоянию на утро субботы, 28 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 082 жителей страны. В том числе заболели 108 детей и 35 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели 1 205 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 282 285 человек;
- выздоровели - 2 205 707 человек;
- летальных исходов - 53 686;
- проведено ПЦР-тестов - 11 931 126.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021-м году, она может продлиться еще от двух до пяти лет. Такой прогноз дал главный санврач Украины и замглавы Минздрава Игорь Кузин.
- Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19.
- Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
- Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac, рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.
Автор: Анна Багрий