УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

28 августа 2021, 08:24
Прослушать новость
Остановить

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Львовской, Харьковской и Донецкой областях.

Коронавирус, Киев
Больше всего инфицированных за минувшие сутки нашли в Киеве/ Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 28 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 082 жителей страны. В том числе заболели 108 детей и 35 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели 1 205 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 282 285 человек;
  • выздоровели - 2 205 707 человек;
  • летальных исходов - 53 686;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 931 126.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 28 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021-м году, она может продлиться еще от двух до пяти лет. Такой прогноз дал главный санврач Украины и замглавы Минздрава Игорь Кузин.
  • Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19.
  • Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
  • Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac, рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.
viber
Минздрав коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делатьНачалась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свиданиеГороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание Что для украинских звезд значит День независимости УкраиныЧто для украинских звезд значит День независимости Украины Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварийГороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандалаПохищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

Последние новости

08:24

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

07:52

США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги Видео

07:45

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

06:16

Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

Реклама
05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

03:53

Названы пять самых бесполезных диет Видео

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

Реклама
22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

19:52

"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере Видео

19:31

Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ мнение

19:18

Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

19:15

Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19 Видео

18:49

Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение Видео

Реклама
18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять