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Коронавирус в Украине 29 сентября: выявлено почти 10 тыс. новых больных, число жертв превысило 200

29 сентября 2021, 08:23

В больницы за минувшие сутки попали почти три тысячи украинцев. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской и Днепропетровской областях.

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В Украине нашли еще 9666 больных коронавирусом / ua.depositphotos.com

По состоянию на утро среды, 29 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 666 жителей страны. В том числе заболели 953 ребенка и 204 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 855 человек; летальных случаев - 217; выздоровели - 3 281. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 411 622 человека;
  • выздоровели - 2 251 352 человека;
  • летальных исходов - 56 080;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 783 263.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 29 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

Большинство новых выявленных случаев коронавируса в Украине приходится на индийский штамм коронавируса, известный как Дельта. Скорость распространения COVID-19 выросла в разы, а каждый инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом в дальнейшем будет ухудшаться, она, вероятно, будет тяжелее, чем в 2020 году. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву разрешить препарат против коронавируса Pfizer для вакцинации детей с 12 лет.

В Волынском областном специализированном доме ребенка 17 воспитанников попали в больницу после того, как у них обнаружили коронавирус. Состояние детей удовлетворительное.

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