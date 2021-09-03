Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек

В Киеве - больше всего новых больных COVID-19 за сутки. На втором месте - Одесская область, на третьем - Харьковская.
По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 293 541 человек;
- выздоровели - 2 210 866 человек;
- летальных исходов - 53 922;
- проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.
Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред:
По состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2477 жителей страны. Были госпитализированы 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 889 человек.
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