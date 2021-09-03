УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек

3 сентября 2021, 08:25
Прослушать новость
Остановить

В Киеве - больше всего новых больных COVID-19 за сутки. На втором месте - Одесская область, на третьем - Харьковская.

коронавирус, тест на коронавирус
Коронавирус в Киеве выявили еще у 321 жителя города / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 293 541 человек;
  • выздоровели - 2 210 866 человек;
  • летальных исходов - 53 922;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 3 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2477 жителей страны. Были госпитализированы 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 889 человек.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.

Реклама

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать.

В некоторых странах начали колоть третью дозу вакцин от коронавируса, но эта практика носит экспериментальный характер. Необходимость третьего укола препаратом от COVID-19 не подтверждена научными исследованиями, рассказал доктор медицинских наук Виктор Досенко.

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения пополнился новым штаммом коронавируса под именем Мю. Этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

viber
Минздрав коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладкоГороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021 В истории Украины не было и не будет такого события, как ИловайскВ истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск Девушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелестиДевушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелести

Последние новости

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа"

08:25

Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

Реклама
06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

Реклама
23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:13

В Черновцах неадекватная женщина напала на мэра

19:06

"Начнется эскалация": в Украине отреагировали на отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе Видео

18:50

Стало известно, какие примеси нашли в вакцине Moderna Видео

18:42

Прямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок

18:39

В Польше копы зверски забили до смерти украинца

Реклама
18:30

Гималайская или кошерная: какие есть виды соли и чем они отличаются Видео

18:13

Появилась на свет старой: африканка родила ребенка с редкой мутацией

18:10

Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

18:07

Юбилей гривны отмечается выставкой национальной валюты под открытым небом - Шевченко

17:54

США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов Видео

17:48

Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

17:44

В больнице Кривого Рога установили кислородный генератор для борьбы с коронавирусом

17:40

Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Видео

17:37

Украинка купила в магазине рыбу и заразилась редкой болезнью Видео

17:34

Продажа стали и чугуна сейчас является наиболее прибыльными направление – политолог

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять