Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек

Коронавирус в Киеве выявили еще у 321 жителя города / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 293 541 человек;

выздоровели - 2 210 866 человек;

летальных исходов - 53 922;

проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 3 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2477 жителей страны. Были госпитализированы 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 889 человек.

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