Коронавирус в Украине 30 августа: за сутки выявлено 749 новых больных

За минувшие 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 583 человека/ УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 30 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 749 жителей страны. В том числе заболели 55 детей и 6 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 583 человека; летальных случаев - 18; выздоровел 291 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 284 940 человек;

выздоровели - 2 206 683 человека;

летальных исходов - 53 738;

проведено ПЦР-тестов - 11 958 965.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 30 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

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Вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма. Такое мнение озвучил врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль.