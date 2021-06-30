Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки

В Украине обнаружили еще 633 случая заражения коронавирусом за минувшие 24 часа. Больше всего новых больных в Киеве и Донецкой области.
По состоянию на утро среды, 30 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 633 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 19 медицинских сотрудников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 360 человек; летальных случаев - 40, выздоровели - 2 294 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 235 096 человек;
- выздоровели - 2 166 668 человек;
- летальных исходов - 52 340;
- проведено ПЦР-тестов - 10 840 333.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине был зафиксирован рекордный минимум новых диагнозов за сутки с начала года. Болезнь выявили у 182 жителей страны.
- Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже люди, привитые одной и двумя дозами вакцины.
- Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали и протестировали новый способ выявления коронавируса.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.