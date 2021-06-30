Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки

За сутки заболели коронавирусом 19 медицинских сотрудников/ Reuters

По состоянию на утро среды, 30 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 633 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 19 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 360 человек; летальных случаев - 40, выздоровели - 2 294 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 29 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 235 096 человек;

выздоровели - 2 166 668 человек;

летальных исходов - 52 340;

проведено ПЦР-тестов - 10 840 333.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине был зафиксирован рекордный минимум новых диагнозов за сутки с начала года. Болезнь выявили у 182 жителей страны.

Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже люди, привитые одной и двумя дозами вакцины.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали и протестировали новый способ выявления коронавируса.