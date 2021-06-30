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Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки

30 июня 2021, 08:37
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В Украине обнаружили еще 633 случая заражения коронавирусом за минувшие 24 часа. Больше всего новых больных в Киеве и Донецкой области.

коронавирус, врачи
За сутки заболели коронавирусом 19 медицинских сотрудников/ Reuters

По состоянию на утро среды, 30 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 633 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 19 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 360 человек; летальных случаев - 40, выздоровели - 2 294 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 29 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 235 096 человек;
  • выздоровели - 2 166 668 человек;
  • летальных исходов - 52 340;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 840 333.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине был зафиксирован рекордный минимум новых диагнозов за сутки с начала года. Болезнь выявили у 182 жителей страны.
  • Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже люди, привитые одной и двумя дозами вакцины.
  • Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали и протестировали новый способ выявления коронавируса.

Коронавирус - это...

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Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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