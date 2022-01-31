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Коронавирус в Украине 31 января: за сутки выявили 22 тысяч больных COVID-19

31 января 2022, 08:32

Больше всего заражений коронавирусом обнаружили во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

коронавирус
Число выявленных больных коронавирусом немного снизилось / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 31 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 026 жителя страны. В том числе заболел 2 865 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 322 человек; летальных случаев - 78; выздоровели 4 346 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 31 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1026;
  • Винницкая область – 1070;
  • Волынская область – 420;
  • Днепропетровская область – 781;
  • Донецкая область – 584;
  • Житомирская область – 1576;
  • Закарпатская область – 684;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 1006;
  • Киевская область – 591;
  • Кировоградская область – 233;
  • Луганская область – 130;
  • Львовская область – 2934;
  • Николаевская область – 537;
  • Одесская область – 1412;
  • Полтавская область – 291;
  • Ровенская область – 823;
  • Сумская область – 1331;
  • Тернопольская область – 1124;
  • Харьковская область – 1294;
  • Херсонская область – 452;
  • Хмельницкая область – 2092;
  • Черкасская область – 432;
  • Черновицкая область – 870;
  • Черниговская область – 191.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 064 495 человек;
  • выздоровели - 3 622 745 пациентов;
  • летальных исходов - 100 203;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 045 688.

Как сообщал Главред, пик коронавируса в Украине прогнозируется на конец следующей недели. А именно - на пятницу и субботу, 4-5 февраля. Такле прогноз озвучили ученые НАН Украины.

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