Коронавирус в Украине 31 января: за сутки выявили 22 тысяч больных COVID-19

Число выявленных больных коронавирусом немного снизилось / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 31 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 026 жителя страны. В том числе заболел 2 865 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 322 человек; летальных случаев - 78; выздоровели 4 346 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 31 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1026;

Винницкая область – 1070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1412;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 823;

Сумская область – 1331;

Тернопольская область – 1124;

Харьковская область – 1294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 064 495 человек;

выздоровели - 3 622 745 пациентов;

летальных исходов - 100 203;

проведено ПЦР-тестирований – 18 045 688.

Как сообщал Главред, пик коронавируса в Украине прогнозируется на конец следующей недели. А именно - на пятницу и субботу, 4-5 февраля. Такле прогноз озвучили ученые НАН Украины.

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