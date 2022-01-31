Коронавирус в Украине 31 января: за сутки выявили 22 тысяч больных COVID-19

Больше всего заражений коронавирусом обнаружили во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.
По состоянию на утро понедельника, 31 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 026 жителя страны. В том числе заболел 2 865 детей и 337 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 322 человек; летальных случаев - 78; выздоровели 4 346 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1026;
- Винницкая область – 1070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1331;
- Тернопольская область – 1124;
- Харьковская область – 1294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил абсолютный антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 064 495 человек;
- выздоровели - 3 622 745 пациентов;
- летальных исходов - 100 203;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 045 688.
Как сообщал Главред, пик коронавируса в Украине прогнозируется на конец следующей недели. А именно - на пятницу и субботу, 4-5 февраля. Такле прогноз озвучили ученые НАН Украины.
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