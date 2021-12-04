Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячи

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 764 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 4 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 206 жителей страны (днем ранее было 13 777 положительных тестов). В том числе заболели 1 196 детей и 200 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 764 человека; летальных случаев - 436; выздоровели 22 765 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровенская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 4 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 490 855 человек;

выздоровели - 3 041 385 пациентов;

летальных исходов - 88 002;

проведено ПЦР-тестирований – 16 051 772.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

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