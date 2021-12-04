Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячи

Больше всего больных коронавирусом за сутки выявили в Киеве, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Черкасской областях.
По состоянию на утро субботы, 4 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 206 жителей страны (днем ранее было 13 777 положительных тестов). В том числе заболели 1 196 детей и 200 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 764 человека; летальных случаев - 436; выздоровели 22 765 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1588;
- Винницкая область – 530;
- Волынская область – 561;
- Днепропетровская область – 770;
- Донецкая область – 816;
- Житомирская область – 454;
- Закарпатская область – 301;
- Запорожская область – 499;
- Ивано-Франковская область – 331;
- Киевская область – 671;
- Кировоградская область – 187;
- Луганская область – 177;
- Львовская область – 739;
- Николаевская область – 446;
- Одесская область – 848;
- Полтавская область – 924;
- Ровенская область – 489;
- Сумская область – 295;
- Тернопольская область – 249;
- Харьковская область – 408;
- Херсонская область – 107;
- Хмельницкая область – 493;
- Черкасская область – 730;
- Черновицкая область – 207;
- Черниговская область – 386.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 490 855 человек;
- выздоровели - 3 041 385 пациентов;
- летальных исходов - 88 002;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 051 772.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
Карантин в Украине
С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
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