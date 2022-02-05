Коронавирус в Украине 5 февраля: выявлено 42,5 тысячи больных за сутки

За сутки в больницу с коронавирусом попали почти четыре тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 5 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 42 тысяч 553 жителей страны. В том числе заболели 4268 детей и 920 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3918 человек; летальных случаев - 185; выздоровели 9628 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 256 208 человек;

выздоровели - 3 669 979 пациентов;

летальных исходов - 101 168;

проведено ПЦР-тестирований – 18 496 292.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

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