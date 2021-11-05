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Коронавирус в Украине 5 ноября: почти 700 новых жертв COVID-19 и тысячи госпитализаций

5 ноября 2021, 08:21
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За минувшие сутки в Украине выявили еще 26,5 тыс. больных коронавирусом украинцев. Среди инфицированных - 1,6 тыс. детей.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще 5,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

С начала кампании по вакцинации привиты 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 5 ноября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1772 случая;
  • Винницкая область – 712 случаев;
  • Волынская область – 612 случаев;
  • Днепропетровская область – 2388 случаев;
  • Донецкая область – 1333 случая;
  • Житомирская область – 993 случая;
  • Закарпатская область – 469 случаев;
  • Запорожская область – 1595 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 926 случаев;
  • Киевская область – 1072 случая;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 581 случай;
  • Львовская область – 1758 случаев;
  • Николаевская область – 769 случаев;
  • Одесская область – 1648 случаев;
  • Полтавская область – 1127 случаев;
  • Ровенская область – 1010 случаев;
  • Сумская область – 1113 случаев;
  • Тернопольская область – 749 случаев;
  • Харьковская область – 1733 случая;
  • Херсонская область – 647 случаев;
  • Хмельницкая область – 1192 случая;
  • Черкасская область – 718 случаев;
  • Черновицкая область – 577 случаев;
  • Черниговская область – 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 032 951 человек;
  • выздоровели - 2 492 419 человек;
  • летальных исходов - 70 842;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 730 826.

Коронавирус в Укаине

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

По состоянию 4 ноября в "красной" зоне карантина находились 15 областей и Киев. "Оранжевых" регионов было шесть, а "желтую" зону пополнила Тернопольщина, теперь там три области.

Уже 6 ноября Волынская область рискует перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в регионе растет заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций.

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