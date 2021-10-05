Коронавирус в Украине 5 октября: число жертв болезни за сутки превысило 300 человек

На больничные койки за сутки попали почти 2 тыс. украинцев/ Reuters

По состоянию на утро вторника, 5 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 846 жителей страны. В том числе заболели 918 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 881 человек; летальных случаев - 317; выздоровели - 4 229 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 4 октября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 5 октября в Киеве выявили 560 зараженных коронавирусом, летальных случаев за сутки - ..., выздоровели - ... пациентов.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 560 случаев;

Винницкая область - 143 случая;

Волынская область - 322 случая;

Днепропетровская область - 992 случая;

Донецкая область - 662 случая;

Житомирская область - 87 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 667 случаев;

Ивано-Франковская область - 151 случай;

Киевская область - 461 случай;

Кировоградская область - 16 случаев;

Луганская область - 443 случая;

Львовская область - 592 случая;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 809 случаев;

Полтавская область - 526 случаев;

Ровенская область - 398 случаев;

Сумская область - 247 случаев;

Тернопольская область - 155 случаев;

Харьковская область - 940 случаев;

Херсонская область - 126 случаев;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черкасская область - 342 случая;

Черновицкая область - 609 случаев;

Черниговская область - 169 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 469 856 человек;

выздоровели - 2 268 752 человека;

летальных исходов - 57 206;

проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.

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