Коронавирус в Украине 5 октября: число жертв болезни за сутки превысило 300 человек

За сутки COVID-19 выявили у 9 846 жителей страны. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.
По состоянию на утро вторника, 5 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 846 жителей страны. В том числе заболели 918 детей и 207 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 881 человек; летальных случаев - 317; выздоровели - 4 229 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 5 октября в Киеве выявили 560 зараженных коронавирусом, летальных случаев за сутки - ..., выздоровели - ... пациентов.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 560 случаев;
- Винницкая область - 143 случая;
- Волынская область - 322 случая;
- Днепропетровская область - 992 случая;
- Донецкая область - 662 случая;
- Житомирская область - 87 случаев;
- Закарпатская область - 99 случаев;
- Запорожская область - 667 случаев;
- Ивано-Франковская область - 151 случай;
- Киевская область - 461 случай;
- Кировоградская область - 16 случаев;
- Луганская область - 443 случая;
- Львовская область - 592 случая;
- Николаевская область - 152 случая;
- Одесская область - 809 случаев;
- Полтавская область - 526 случаев;
- Ровенская область - 398 случаев;
- Сумская область - 247 случаев;
- Тернопольская область - 155 случаев;
- Харьковская область - 940 случаев;
- Херсонская область - 126 случаев;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черкасская область - 342 случая;
- Черновицкая область - 609 случаев;
- Черниговская область - 169 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 469 856 человек;
- выздоровели - 2 268 752 человека;
- летальных исходов - 57 206;
- проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.
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