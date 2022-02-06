Коронавирус в Украине 6 февраля: за сутки обнаружили более 27 тысяч новых больных

В Украине за сутки обнаружили более 27 тысяч новых COVID-больных / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 февраля, обнаружили у 27 851 человека. Среди них инфицировались 2 597 детей и 431 медицинский работник.

В больницы из-за COVID-19 попали 4 219 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли за минувшие сутки 109 человек, болевших коронавирусом, выздоровели – 6 089.

Количество новых инфицирований по регионам:

г. Киев – 2298;

Винницкая область – 613;

Волынская область – 462;

Днепропетровская область – 1289;

Донецкая область – 1032;

Житомирская область – 1773;

Закарпатская область – 523;

Запорожская область – 438;

Ивано-Франковская область – 1201;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 326;

Луганская область – 318;

Львовская область – 1572;

Николаевская область – 1011;

Одесская область – 2788;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 1291;

Сумская область – 1612;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 1897;

Херсонская область – 797;

Хмельницкая область – 2070;

Черкасская область – 583;

Черновицкая область – 777;

Черниговская область – 845.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Количество больных в Украине за все время пандемии

От начала пандемии 4 284 059 людей в Украине заболели COVID-19, из них выздоровели 3 676 068 человек, не смогли побороть болезнь – 101 277 человек.

Напомним, в пятницу, 4 февраля, коронавирус в Украине побил абсолютный антирекорд с начала пандемии: за сутки зафиксировали 43 778 новых больных.

Ранее аналитик рассказывала, что во время пика заболеваемости Омикроном в Украине могут фиксировать до 50 тысяч случаев инфицирования в день. Также она отметила, что сейчас адаптивный карантин помогает недопущению перегрузки медицинской системы. Соответственно, в ближайшее время никто его отменять не будет.

Также ранее в ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "крепкий мир" с COVID-19. По мнению чиновника ВОЗ Ханса Клюге, ситуация с коронавирусом может улучшиться благодаря трем факторам, среди которых высокие показатели вакцинации.

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