Коронавирус в Украине 6 февраля: за сутки обнаружили более 27 тысяч новых больных

В больницы попали более 4 тысяч человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.
Коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 февраля, обнаружили у 27 851 человека. Среди них инфицировались 2 597 детей и 431 медицинский работник.
В больницы из-за COVID-19 попали 4 219 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Умерли за минувшие сутки 109 человек, болевших коронавирусом, выздоровели – 6 089.
Количество новых инфицирований по регионам:
- г. Киев – 2298;
- Винницкая область – 613;
- Волынская область – 462;
- Днепропетровская область – 1289;
- Донецкая область – 1032;
- Житомирская область – 1773;
- Закарпатская область – 523;
- Запорожская область – 438;
- Ивано-Франковская область – 1201;
- Киевская область – 704;
- Кировоградская область – 326;
- Луганская область – 318;
- Львовская область – 1572;
- Николаевская область – 1011;
- Одесская область – 2788;
- Полтавская область – 486;
- Ровенская область – 1291;
- Сумская область – 1612;
- Тернопольская область – 1145;
- Харьковская область – 1897;
- Херсонская область – 797;
- Хмельницкая область – 2070;
- Черкасская область – 583;
- Черновицкая область – 777;
- Черниговская область – 845.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Количество больных в Украине за все время пандемии
От начала пандемии 4 284 059 людей в Украине заболели COVID-19, из них выздоровели 3 676 068 человек, не смогли побороть болезнь – 101 277 человек.
Напомним, в пятницу, 4 февраля, коронавирус в Украине побил абсолютный антирекорд с начала пандемии: за сутки зафиксировали 43 778 новых больных.
Ранее аналитик рассказывала, что во время пика заболеваемости Омикроном в Украине могут фиксировать до 50 тысяч случаев инфицирования в день. Также она отметила, что сейчас адаптивный карантин помогает недопущению перегрузки медицинской системы. Соответственно, в ближайшее время никто его отменять не будет.
Также ранее в ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "крепкий мир" с COVID-19. По мнению чиновника ВОЗ Ханса Клюге, ситуация с коронавирусом может улучшиться благодаря трем факторам, среди которых высокие показатели вакцинации.
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