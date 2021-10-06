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Коронавирус в Украине 6 октября: выявлены более 12,5 тыс. новых больных, много COVID-зараженных детей

6 октября 2021, 08:22
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Число жертв болезни за сутки достигло 320 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировали 57,5 тыс. летальных исходов.

Коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще 3745 человек/ Фото ua.depositphotos.com

По состоянию на утро среды, 6 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 662 жителей страны. В том числе заболели 1 186 детей и 271 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 745 человек; летальных случаев - 320 (сутками ранее было 317); выздоровели - 4 630 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Коронавирус в Киеве 6 октября 2021

По состоянию на утро 6 октября в столице зафиксировали за минувшие сутки 792 новых случая коронавируса. Это на 232 случая больше, чем днем ранее (560 случаев).

Всего в столице подтверждено 237 337 случаев COVID-19. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 221 870 человек (212 за сутки); умерли 5 474 человека (11 за сутки).

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В Киевской области зафиксировано 135 993 случая COVID-19 (442 новых случая за сутки). С начала эпидемии в области выздоровели 127 906 человек (211 за сутки); умерли 2 913 человек (13 за сутки).

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 6 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 792 случая;
  • Винницкая область - 275 случаев;
  • Волынская область - 315 случаев;
  • Днепропетровская область - 964 случая;
  • Донецкая область - 761 случай;
  • Житомирская область - 382 случая;
  • Закарпатская область - 141 случай;
  • Запорожская область - 783 случая;
  • Ивано-Франковская область - 305 случаев;
  • Киевская область - 442 случая;
  • Кировоградская область - 76 случаев;
  • Луганская область - 576 случаев;
  • Львовская область - 645 случаев;
  • Николаевская область - 367 случаев;
  • Одесская область - 1076 случаев;
  • Полтавская область - 475 случаев;
  • Ровенская область - 509 случаев;
  • Сумская область - 441 случай;
  • Тернопольская область - 292 случая;
  • Харьковская область - 1163 случая;
  • Херсонская область - 423 случая;
  • Хмельницкая область - 549 случаев;
  • Черкасская область - 392 случая;
  • Черновицкая область - 484 случая;
  • Черниговская область - 34 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 482 518 человек;
  • выздоровели - 2 273 382 человека;
  • летальных исходов - 57 526;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

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Коронавирус в Украине

Штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса. По его словам, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.

Пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В Украине уже наблюдают увеличение показателей заболеваемости COVID-19 в разных регионах, а пик ожидается в конце октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В Киеве могут ввести новые карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеванием коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко. В случае введения новых ограничений, могут разрешить присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, а также в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей, только при наличии QR-кода о вакцинации.

Индийские врачи обнаружили связь между риском тяжелого течения коронавирусной болезни и уровнем железа в организме. Оказалось, что если он высок — ничего хорошего можно не ждать.

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