Коронавирус в Украине 6 сентября: за воскресенье число выявленных случаев упало до 773

За минувшие сутки были госпитализированы 635 человек, умерли 18 человек с диагнозом COVID-19, выздоровели 457 человек.
По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 773 жителей страны. В том числе заболели 62 ребенка и 8 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели 457 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 298 307 человек;
- выздоровели - 2 213 177 человек;
- летальных исходов - 54 001;
- проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.
Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов. Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19.
Американские ученые обнаружили, что органы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и выжили, могут быстро "постареть".