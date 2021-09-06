Коронавирус в Украине 6 сентября: за воскресенье число выявленных случаев упало до 773

Коронавирус в Киеве подхватили еще около сотни человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 773 жителей страны. В том числе заболели 62 ребенка и 8 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели 457 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 298 307 человек;

выздоровели - 2 213 177 человек;

летальных исходов - 54 001;

проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 6 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

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СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов. Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19.

Американские ученые обнаружили, что органы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и выжили, могут быстро "постареть".