Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

Коронавирус побороли за сутки почти 23 тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 655 жителей страны. В том числе заболели 716 детей и 200 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 467; выздоровели 22 878 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Новость дополняется...

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 510 610 человек;

выздоровели - 3 082 619 пациентов;

летальных исходов - 88 986;

проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.

Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Читайте также: