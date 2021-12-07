Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 655 жителей страны, жертвами болезни стали 467 пациентов.
По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 655 жителей страны. В том числе заболели 716 детей и 200 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 467; выздоровели 22 878 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 510 610 человек;
- выздоровели - 3 082 619 пациентов;
- летальных исходов - 88 986;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.
Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
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