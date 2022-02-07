Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.
По состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 тысяч 378 жителей страны. В том числе заболели 2242 детей и 394 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2699 человек; летальных случаев - 115; выздоровели 5024 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2266;
- Винницкая область – 418;
- Волынская область – 586;
- Днепропетровская область – 988;
- Донецкая область – 620;
- Житомирская область – 1188;
- Закарпатская область – 471;
- Запорожская область – 446;
- Ивано-Франковская область – 779;
- Киевская область – 586;
- Кировоградская область – 213;
- Луганская область – 248;
- Львовская область – 2122;
- Николаевская область – 990;
- Одесская область – 2033;
- Полтавская область – 494;
- Ровенская область – 1142;
- Сумская область – 1024;
- Тернопольская область – 907;
- Харьковская область – 1609;
- Херсонская область – 703;
- Хмельницкая область – 1713;
- Черкасская область – 676;
- Черновицкая область – 749;
- Черниговская область – 407.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 307 437 человек;
- выздоровели - 3 681 092 пациента;
- летальных исходов - 101 392;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.
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