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Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

7 февраля 2022, 08:27
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Одесской,  Хмельницкой, Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине на выходных снизил темп / Фото pixaby

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 тысяч 378 жителей страны. В том числе заболели 2242 детей и 394 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2699 человек; летальных случаев - 115; выздоровели 5024 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2266;
  • Винницкая область – 418;
  • Волынская область – 586;
  • Днепропетровская область – 988;
  • Донецкая область – 620;
  • Житомирская область – 1188;
  • Закарпатская область – 471;
  • Запорожская область – 446;
  • Ивано-Франковская область – 779;
  • Киевская область – 586;
  • Кировоградская область – 213;
  • Луганская область – 248;
  • Львовская область – 2122;
  • Николаевская область – 990;
  • Одесская область – 2033;
  • Полтавская область – 494;
  • Ровенская область – 1142;
  • Сумская область – 1024;
  • Тернопольская область – 907;
  • Харьковская область – 1609;
  • Херсонская область – 703;
  • Хмельницкая область – 1713;
  • Черкасская область – 676;
  • Черновицкая область – 749;
  • Черниговская область – 407.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 7 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 307 437 человек;
  • выздоровели - 3 681 092 пациента;
  • летальных исходов - 101 392;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

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