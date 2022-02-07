Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

Коронавирус в Украине на выходных снизил темп / Фото pixaby

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 тысяч 378 жителей страны. В том числе заболели 2242 детей и 394 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2699 человек; летальных случаев - 115; выздоровели 5024 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1142;

Сумская область – 1024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 7 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 307 437 человек;

выздоровели - 3 681 092 пациента;

летальных исходов - 101 392;

проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

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