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Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

8 декабря 2021, 08:33
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Больше всего больных коронавирусом выявили в Киеве, Донецкой, Полтавской и Киевской областях.

коронавирус
За сутки с коронавирусом госпитализировали еще почти три тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 8 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 371 жителя страны. В том числе заболели 809 детей и 175 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 998 человек; летальных случаев - 450; выздоровели 26 804 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1519;
  • Винницкая область – 369;
  • Волынская область – 379;
  • Днепропетровская область – 358;
  • Донецкая область – 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киевская область – 489;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 413;
  • Николаевская область – 305;
  • Одесская область – 284;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровенская область – 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 78.
Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 8 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 519 981 человек;
  • выздоровели - 3 109 423 пациента;
  • летальных исходов - 89 436;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 160 332.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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