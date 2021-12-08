Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

За сутки с коронавирусом госпитализировали еще почти три тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 8 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 371 жителя страны. В том числе заболели 809 детей и 175 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 998 человек; летальных случаев - 450; выздоровели 26 804 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 8 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 519 981 человек;

выздоровели - 3 109 423 пациента;

летальных исходов - 89 436;

проведено ПЦР-тестирований – 16 160 332.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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