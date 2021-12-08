Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

Больше всего больных коронавирусом выявили в Киеве, Донецкой, Полтавской и Киевской областях.
По состоянию на утро среды, 8 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 371 жителя страны. В том числе заболели 809 детей и 175 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 998 человек; летальных случаев - 450; выздоровели 26 804 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1519;
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровенская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 519 981 человек;
- выздоровели - 3 109 423 пациента;
- летальных исходов - 89 436;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 160 332.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
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