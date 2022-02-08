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Коронавирус в Украине 8 февраля: число выявленных больных превысило 34 тысячи

8 февраля 2022, 08:28

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

коронавирус
Выздоровели от коронавируса за сутки более 15 тысяч человек / Коллаж ua.depositphotos.com, pixaby

По состоянию на утро вторника, 8 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 тысяч 353 жителей страны (сутками ранее было 23 378). В том числе заболели 3095 детей и 955 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2168 человек; летальных случаев - 255; выздоровели 15 193 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2862;
  • Винницкая область – 857;
  • Волынская область – 1138;
  • Днепропетровская область – 1960;
  • Донецкая область – 1532;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 786;
  • Запорожская область – 1262;
  • Ивано-Франковская область – 540;
  • Киевская область – 1113;
  • Кировоградская область – 328;
  • Луганская область – 727;
  • Львовская область – 2336;
  • Николаевская область – 862;
  • Одесская область – 3921;
  • Полтавская область – 1264;
  • Ровенская область – 1827;
  • Сумская область – 1555;
  • Тернопольская область – 1415;
  • Харьковская область – 2022;
  • Херсонская область – 963;
  • Хмельницкая область – 1210;
  • Черкасская область – 1169;
  • Черновицкая область – 968;
  • Черниговская область – 997.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 8 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 341 790 человек;
  • выздоровели - 3 696 285 пациентов;
  • летальных исходов - 101 647;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 672 736.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

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Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

Как сообщал Главред, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже в ближайшие две недели ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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