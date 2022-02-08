Коронавирус в Украине 8 февраля: число выявленных больных превысило 34 тысячи

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро вторника, 8 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 тысяч 353 жителей страны (сутками ранее было 23 378). В том числе заболели 3095 детей и 955 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2168 человек; летальных случаев - 255; выздоровели 15 193 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2862;
- Винницкая область – 857;
- Волынская область – 1138;
- Днепропетровская область – 1960;
- Донецкая область – 1532;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 786;
- Запорожская область – 1262;
- Ивано-Франковская область – 540;
- Киевская область – 1113;
- Кировоградская область – 328;
- Луганская область – 727;
- Львовская область – 2336;
- Николаевская область – 862;
- Одесская область – 3921;
- Полтавская область – 1264;
- Ровенская область – 1827;
- Сумская область – 1555;
- Тернопольская область – 1415;
- Харьковская область – 2022;
- Херсонская область – 963;
- Хмельницкая область – 1210;
- Черкасская область – 1169;
- Черновицкая область – 968;
- Черниговская область – 997.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 341 790 человек;
- выздоровели - 3 696 285 пациентов;
- летальных исходов - 101 647;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 672 736.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.
Как сообщал Главред, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже в ближайшие две недели ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.