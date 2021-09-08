Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных

Коронавирус в Киеве выявили у 348 жителей города / Reuters

По состоянию на утро среды, 8 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 772 жителей страны. В том числе заболели 254 ребенка и 46 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 017 человек; летальных случаев - 60; выздоровели 1 411 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 303 276 человека;

выздоровели - 2 216 017 человек;

летальных исходов - 54 114;

проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 8 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред:

На территории Волынского региона индийский штамм коронавируса Дельта обнаружили у 47 человек. При этом самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

С 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше. Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.

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Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил возможность ужесточения карантина в Украине. По его словам, введение тотального локдауна пока не планируется.

Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.