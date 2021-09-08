УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных

8 сентября 2021, 08:20
Прослушать новость
Остановить

Регионами-антилидерами по числу поставленных диагнозов "коронавирус" являются Киев, Харьковская и Черновицкая области Украины.

коронавирус, врачи
Коронавирус в Киеве выявили у 348 жителей города / Reuters

По состоянию на утро среды, 8 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 772 жителей страны. В том числе заболели 254 ребенка и 46 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 017 человек; летальных случаев - 60; выздоровели 1 411 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 303 276 человека;
  • выздоровели - 2 216 017 человек;
  • летальных исходов - 54 114;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 8 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред:

На территории Волынского региона индийский штамм коронавируса Дельта обнаружили у 47 человек. При этом самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

С 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше. Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.

Реклама

Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил возможность ужесточения карантина в Украине. По его словам, введение тотального локдауна пока не планируется.

Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

viber
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябреПобьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" "Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

Последние новости

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

07:57

ВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин Видео

07:33

Впервые за годы независимости более половины граждан заговорили на украинском в быту Видео

Реклама
07:19

К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун мнение

07:01

Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

06:50

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик Видео

06:35

Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома Видео

06:25

Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США мнение

06:04

Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

05:50

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы из 90-х, в которых много жажды защиты Фото Видео

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

Реклама
02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

02:50

Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

01:33

Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови Видео

01:02

Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог" Видео

07 сентября, вторник
23:56

В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом Видео

23:20

Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

22:44

Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

22:41

Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио Видео

22:20

Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ Видео

22:13

"Стадо баранов": боксер оскандалился заявлением об украинцах

21:32

Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

20:52

Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

20:38

"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун Видео

20:23

Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

20:11

Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе мнение

19:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

19:56

"Дельта" добрался до малышей: опасный штамм зафиксировали у младенца из Волыни Видео

19:41

В Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменится

19:38

В Киеве у маршрутки во время движение отпало колесо и влетело в остановку Видео

19:15

Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс Видео

Реклама
19:09

Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен Видео

19:08

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

19:02

"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

18:36

В Минздраве обнародовали правила работы школ на время карантина Видео

18:29

Мать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под Винницей Видео

18:27

Нутрициолог назвала самые здоровые сыры: девять видов Видео

18:15

Мэр Ивано-Франковска поручил найти рога и копыта у секретаря горсовета после прививки от COVID-19

18:06

Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона мнение

17:52

Шашлык дожаривать помогали спасатели: в Умани хасиды устроили зону барбекю прямо на балконе Видео

17:49

Арахамия проговорился о грядущем увольнении ряда министров: есть сложности

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять