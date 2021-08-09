Коронавирус в Украине 9 августа: за сутки выявили сотни новых больных

За минувшие сутки COVID-19 побороли почти 300 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 9 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 300 жителей страны. В том числе заболели 20 детей и два медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 400 человек; летальных случаев - 5; выздоровел 281 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 259 451 человек;

выздоровели - 2 191 202 человека;

летальных исходов - 53 100;

проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 9 августа 2021 / t.me/mozofficial

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