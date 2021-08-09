Коронавирус в Украине 9 августа: за сутки выявили сотни новых больных

Больше всего подтвержденных диагнозов COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Одесской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.
По состоянию на утро понедельника, 9 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 300 жителей страны. В том числе заболели 20 детей и два медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 400 человек; летальных случаев - 5; выздоровел 281 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 259 451 человек;
- выздоровели - 2 191 202 человека;
- летальных исходов - 53 100;
- проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Зафиксирована отрицательная статистика касательно распространения индийского штамма коронавируса Дельта во Львовской области. В регионе в воскресенье, 8 августа, подтвердили семь новых случаев заражения данным вариантом инфекции.
- В Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.
- Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. При этом, по его словам, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.
- Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.
Автор: Анна Багрий