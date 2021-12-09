Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 465 смертей от последствий коронавируса. При этом выздоровели более 24 тысяч пациентов.
По состоянию на утро четверга, 9 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 376 жителей страны. В том числе заболели 1 078 детей и 194 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 449 человек; летальных случаев - 465; выздоровели 24 547 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1198;
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 574;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровенская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 532 357 человек;
- выздоровели - 3 133 970 пациентов;
- летальных исходов - 89 901;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.
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