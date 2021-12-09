Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за сутки

За минувшие 24 часа с COVID-19 были госпитализированы 2449 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 9 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 376 жителей страны. В том числе заболели 1 078 детей и 194 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 449 человек; летальных случаев - 465; выздоровели 24 547 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 9 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровенская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 532 357 человек;

выздоровели - 3 133 970 пациентов;

летальных исходов - 89 901;

проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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