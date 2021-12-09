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Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за сутки

9 декабря 2021, 08:25
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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 465 смертей от последствий коронавируса. При этом выздоровели более 24 тысяч пациентов.

коронавирус
За минувшие 24 часа с COVID-19 были госпитализированы 2449 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 9 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 376 жителей страны. В том числе заболели 1 078 детей и 194 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 449 человек; летальных случаев - 465; выздоровели 24 547 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 9 декабря / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1198;
  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 574;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровенская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 532 357 человек;
  • выздоровели - 3 133 970 пациентов;
  • летальных исходов - 89 901;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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Как сообщал Главред, с 6 декабря,в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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